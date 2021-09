Segons informa l'Ajuntament de Figueres, la Guàrdia Urbana de Figueres ha posat 396 sancions per incivisme. El 57,58% ho son per actituds incíviques com pintades a les parets, abocament de mobles, no respectar el descans veïnal o malmetre el mobiliari urbà entre d'altres. Unes 150 sancions administratives estan relacionades amb la llei de seguretat 4/2015, com el consum o possessió de substàncies estupefaents i resistència a l'autoritat.

Hi ha 10 sancions vinculades a incompliments de la normativa en activitats econòmiques i la resta són multes relacionades amb animals de companyia.

Pel vicealcalde i regidor de seguretat Pere Caselles "el nombre de sancions posades fins el 15 de setembre demostra que acabar amb l'incivisme és una de les prioritats d'aquest govern i continuarem estant a sobre d'aquestes actuacions que perjudiquen la convivència a la ciutat".