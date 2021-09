Els Mossos d’Esquadra van detenir el dia 27 de setembre un home de 36 anys, de nacionalitat búlgara, com a presumpte autor de diverses infraccions administratives recollides per la normativa de transports, conduir sota els efectes de les drogues i per un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat.

Els fets van passar el dia 27 de setembre, cap a les set i mitja de la tarda, quan una patrulla de trànsit de Girona que feia un control de transports a la carretera N-II al punt quilomètric 774 (La Jonquera) va aturar un camió pesat tipus tràiler de més de quaranta tones.

Quan els agents van fer les comprovacions pertinents van observar que el camioner estava molt nerviós també van veure que quan es va adreçar a la cabina del camió, per buscar la documentació, s’amagava algun objecte a la butxaca del pantaló.

Davant dels fets observats, els mossos van demanar a l’home que els mostrés allò que s’havia amagat a la butxaca, aleshores, es va posar molt agressiu i va començar a empentar als agents. Els mossos els van detenir i van comprovar que amagava un petit imant que s’utilitza per manipular els tacògrafs digitals i falsejar les dades que s’hi recullen.

La patrulla també va observar que el conductor del tràiler podria estar sota els efectes de substàncies estupefaents i va donar un resultat positiu en dos tipus de drogues.

Quan els mossos van revisar la documentació del camió van constatar que presentava tres anomalies per excés de conducció diària i una per minoració del descans setmanal. El valor de les denúncies per manca de descans i la del positiu en drogues ascendeixen a més de 5.000 euros.

Els agents de trànsit van immobilitzar el vehicle de forma preventiva fins que cessin totes les circumstàncies concurrents.

El detingut, sense antecedents, va passar, el dia 28 a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, que en va decretar la llibertat amb càrrecs.