Els Bombers van rescatar ahir al vespre a un ciclista que s'havia perdut a la muntanya de Palau-saverdera.

L'home, de nacionalitat francesa, va alertar que s'havia desorientat mentre anava amb bicicleta de muntanya.

Per localitzar-lo, els Bombers van activar quatre dotacions i fins i tot el GRAF. El van localitzar amb rapidesa, però, van haver de desbrossar una àrea plena bardisses del bosc per accedir a on es trobava l'home desorientat. Això és el que va portar-los més feina.

Un cop localitzat, cap a dos quarts de nou, el van evacuar fins a la urbanització de Bellavista on hi havia el SEM, que esperava amb una ambulància.

Els efectius del SEM van avaluar-ne l’estat i van decidir evacuar-lo al CAP perquè presentava algunes rascades.

Aquest rescat se suma a la multitud de serveis al medi natural que fan els Bombers aquest any, que no para d'anar en augment.