Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb els cossos policials d'Alemanya, Colòmbia, Croàcia, Eslovènia i Sèrbia, han desarticulat la xarxa més gran de distribució de cocaïna d'Europa. A més han intervingut 4.010 quilos d'aquesta substància estupefaent i han detingut 61 persones.

A Girona i en quatre províncies més, els delinqüents van ser sorpresos quan produïa el lliurament i recepció dels 1.250 quilos de cocaïna als afores de Tarragona. Al mateix temps es van fer 12 detencions simultànies a les províncies de Girona, Tarragona, Vallència i Barcelona.

Amb aquesta operació, la policia dona per desarticulada una de les branques més actives del Càrtel dels Balkans.

L'operació s'ha dut a terme sota la coordinació d'EUROPOL, i és fruit de la cooperació internacional de les diferents policies europees implicades, així com de les autoritats colombianes i nord-americans, amb qui es va iniciar la recerca de forma conjunta.

L'organització desarticulada pretenia dur a terme una operació de tràfic de drogues des de Sud-amèrica fins a Europa. En aquest context, EUROPOL va activar una operació exclusiva per al desmantellament d'aquest grup criminal, cosa que va permetre detectar la presència de diversos membres del cartel dels Balcans en diferents països.

Aquesta organització criminal estava composta principalment per persones de països de l'est d'Europa, originaris principalment de Sèrbia, Croàcia i Montenegro. La principal característica del grup investigat era el seu important múscul econòmic i la seva falta d'arrelament, que permetia a tots els seus integrants assentar-se en diferents països de tot el món, fer viatges per mantenir reunions i trobades i gaudir d'un nivell de vida a l'abast de poques persones.

Aquestes trobades es realitzaven en curts períodes de temps, podent-se observar com s'allotjaven i freqüentaven hotels i restaurants de luxe.

A Espanya, l'organització comptava amb habitatges i vehicles que els integrants del grup posaven a disposició dels màxims líders per tal de dificultar la tasca policial.

La finalitat de la investigació policial va ser tractar d'atacar la cúspide de l'organització criminal cobrint totes aquestes reunions que es celebraven a cada país. Fins i tot, es va poder comprovar, gràcies a la tasca desenvolupada a Colòmbia per la DIPOL, com estaven relacionats amb el món del futbol. Per mitjà de la compravenda de certs jugadors, se seguia el rastre al blanqueig dels beneficis que obtenien del tràfic de drogues.

L'abordatge d'un veler, l'inici

Les investigacions policials van començar el 2018, quan es va procedir a la detenció d'un veler en què viatjaven dos croats i un nord-americà. Aquella embarcació va ser abordada pels GEO (Grup Especial d'Operacions de la Policia Nacional) i els agents van intervenir 1,4 tones de cocaïna al seu interior.

Des de llavors, les investigacions indicaven que el grup desarticulat era el responsable de l'enviament de la droga, i que disposaven de recursos i mitjans per seguir intentant l'operació, com es va poder demostrar finalment. No obstant això, tot i les nombroses dades que es van recopilar, no va ser possible evidenciar en aquest moment la participació d'aquest grup en aquella operació.

No obstant això, la investigació va continuar i, a finals del 2019, un dels membres més importants de l'organització va ser detectat novament a Espanya per dur a terme la preparació d'una nova empresa delictiva.

D'aquesta manera, els esforços es van centrar sobre un montenegrí que representava una potent organització criminal associada o a les principals organitzacions que operaven des dels països de l'est, concretament al cartel dels Balcans. Aquest cartel constituïa una veritable amenaça per a la seguretat dels països de l'est-

És considerat per les autoritats europees una de les més importants organitzacions criminals que operaven a Europa, caracteritzada per integrar entre les seves files a membres paramilitars i dedicar-se a l'execució de multitud d'il·lícits, principalment el tràfic de drogues, robatori de domicilis i vehicles, blanqueig de capitals, extorsió i segrestos.

El treball de tots els països es va centrar des d'aquest instant en tractar de confirmar les persones involucrades en l'operació i, al mateix temps, en poder fer el seguiment. L’implicat procedent de Montenegro va establir la seva base d'operacions temporalment a Màlaga, tot i que sovint viatjava a les províncies de Madrid i Barcelona, ​​sense obviar que es desplaçava per Sèrbia, Hongria i Eslovènia, entre altres països.

A través dels moviments d'aquest grup, es va poder determinar com pretenia introduir una gran partida de droga a Europa a través d'Espanya procedent de Sud-amèrica. Per a això calia que comptessin amb una infraestructura i logística només apta per a grans organitzacions criminals amb un alt poder econòmic.

Els líders no participaven en activitats

La cúpula d'aquesta organització estava liderada per criminals que només participaven en les negociacions sense executar cap activitat comprometedora, quedant-se en múltiples ocasions al marge de les investigacions policials. Amb l'avanç de la investigació i analitzant els desplaçaments de l'organització, els van deduir que estaven preparant una important importació de cocaïna. Els viatges dels principals objectius es van succeir en els mesos previs, visitant Madrid, Barcelona i Màlaga abans de viatjar a Sud-amèrica per tal d'ultimar els detalls relatius a l'operació.

Colòmbia

Així, a mitjans de l'any passat, van voler realitzar un transvasament de droga des de les costes colombianes a una embarcació, però l'acció de les autoritats americanes va permetre la intervenció de 1.350 quilograms de cocaïna. Aquesta acció policial va suposar un dur cop a l'organització, que ignorava on s'havia produït l'error de l'operació. Durant aquests mesos, vam tenir coneixement que l'organització tenia llaços o connexions a Itàlia, un dels països on presumiblement tindria destí part de la droga.

Costes catalanes

Després d'un temps analitzant en què havien fallat, l'organització va decidir a la fi de 2020 emprendre una nova operació marítima. Aquest cop volien transportar una quantitat aproximada de 1.250 quilograms de cocaïna, que viatjarien des de les costes del Brasil fins a Espanya, concretament Catalunya, on pretenien introduir aquesta important quantitat de droga.

Aquesta és la raó que va motivar novament que el grup organitzat es reactivés i que celebressin noves reunions a Europa -a Madrid en el cas d'Espanya-, totes elles per poder concretar els detalls de l'operació. Després d'aquestes trobades, el gener es van desplaçar els dos principals investigats fins República Dominicana.

Va cridar l'atenció dels agents que, després d'aquesta cita a la República Dominicana, els dos responsables de l'operació van començar novament el seu periple per tot Europa, un cop arribat a un acord pel que fa als percentatges i comissions. En aquests moments, es va confirmar que un d'ells es desplaçaria a Dubai, on es va entrevistar amb el màxim inversor i responsable de l'organització.

L'organització reprèn l'operació

Amb l'avanç dels mesos, la pandèmia va retardar temporalment els plans de l'organització, fins al punt que fins a finals del mes de desembre no va quedar establerta l'operació. Vol voler tornar a intentar l'operació marítima, però en aquesta ocasió la droga es traslladaria fins a les costes brasileres, des d'on pretenien desplaçar-se fins al punt de trobada i transvasar la droga. Aquesta trobada en alta mar va tenir lloc a finals del mes de gener de 2021, lliurant els 1.250 quilos-

Una vegada que la droga va ser rebuda en aigües internacionals, va ser traslladada via marítima fins a Europa, on el grup criminal comptava amb tots els mitjans necessaris per dur a terme la recepció i, si escau, distribució d’aquesta.

Un dels caps a Tarragona

La policia va detectar, a més, com un dels principals responsables es va desplaçar fins a Tarragona acompanyat per tercers membres de l'organització per esperar l'arribada del carregament. Allà es va entrevistar amb un inversor, qui no només li va facilitar els seus contactes locals per poder subministrar el finançament per l'operació, sinó que, a més, el va ajudar a l'obtenció de la documentació per figurar com a resident a Espanya i que li fos més fàcil moure per l'interior de la península.

A Espanya, va començar a vendre la droga al mercat europeu fins i tot abans de tenir accés a aquesta. És per aquesta circumstància per la qual va contactar amb una organització que pretenia recollir una part de la droga, moment en què es va procedir a la detenció dels integrants de l'organització.

Les ramificacions de l'organització no només s'estenien a Catalunya, Màlaga i Madrid, sinó que a més comptaven amb diverses organitzacions amb què col·laboraven habitualment.

València

Per a això, feien ús d'un dels integrants d'aquest grup, ubicat a València i encarregat principalment de proporcionar comunicacions segures. En el moment de la seva detenció, i després del registre del seu domicili, li van intervenir més de 20 terminals telefònics que tenien com a objectiu garantir la seguretat en les comunicacions. Aquesta persona tenia una segona funció dins del grup desarticulat, ja que es dedicava a rebre i enviar diners, i probablement actuava com a tresorer.

Això va quedar acreditat per les vigilàncies i per intervingut en el registre del seu domicili, on es van localitzar fins a 15 bitllets d'uns cinc euros amb anotacions de dates associades a unes quantitats, i la funció era acreditar que el seu posseïdor havia lliurat o rebut la can titat fixada o pactada.

Sorpresos en el lliurament i recepció

En intervenir el grup, els agents van constatar que posseïen diverses armes de foc i, fins i tot, una placa emblema d'un cos policial de Montenegro.

L'explotació de la investigació es va desenvolupar quan els màxims responsables de l'organització es trobaven a Espanya per gestionar els preparatius per a la recepció final de la substància estupefaent.

Extremant les mesures de seguretat i evitant acudir a les reunions en persona, els principals organitzadors supervisaven totes les operacions. No obstant això, utilitzaven a altres membres de l'organització per dur a terme les activitats més compromeses.

Girona i més tres províncies més

D'aquesta manera, van ser sorpresos quan es produïa el lliurament i recepció dels 1.250 quilograms de cocaïna als afores de Tarragona. En aquest moment també es van anar practicant registres domiciliaris a Tarragona, Barcelona, ​​Girona i València, i van detenir a tots els implicats i investigats.

De la mateixa manera, els agents van desarticular el sistema de finançament de l'organització, que era el cultiu i distribució internacional de marihuana i la compravenda de vehicles d'alta gamma. En total es van arrestar dotze dels membres de la xarxa.

Dos d'aquests detinguts eren considerats com a objectius prioritaris per EUROPOL causa del seu historial delictiu, sent investigats per multitud de països.

Altres organitzacions criminals

L'organització investigada posseïa fortes connexions amb altres grups criminals d'Europa, entre ells el Clan KAVAC encarregat entre altres missions de finançar per mitjà del tràfic de marihuana principalment les operacions d'aquest grup. Les autoritats d'Eslovènia (OPERACIÓ CUB) i en cooperació amb Espanya, Alemanya, Països Baixos, Croàcia i Sèrbia han atacat simultàniament a aquest clan que operava a Europa de l'Est i que es dedicaven a qualsevol fet criminal considerat greu (tràfic de drogues de qualsevol tipus, blanqueig de capitals, tràfic d'armes, assassinats, etc ...)

Fruit d'aquesta estreta col·laboració, també s'ha dut a terme en els últims mesos la intervenció de 836 quilos de cocaïna, 2.503 quilos d'haixix, 12.5 quilos d'heroïna i 30 litres d'amfetamina, sense oblidar l'arrest de 46 persones com a part d'aquesta organització.

L'explotació ha culminat amb la desarticulació d'una de les branques del Balkan Cartel més actives, atacant el seu aparell logístic i financer, escapçant als seus líders i minvant les seves capacitats operatives futures.

A més de les 61 detencions i els 4.010 quilograms de cocaïna requisats, l'operació policial ha donat com a resultat la intervenció de 2.569 quilos de marihuana, 173 quilos d'haixix, 12.5 quilogras d'heroïna, 30 litres d'amfetamina, i més de 6 milions d'euros en efectiu, nou vehicles d'alta gamma, cinc motos, una arma de foc i 300 cartutxos, una arma simulada, una placa emblema identificativa de servei policial de Montenegro, diverses armes blanques, equips d'informàtica i telecomunicacions, detector de càmeres, inhibidors de freqüència i multitud de documentació relacionada amb les empreses de l'organització.