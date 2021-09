El tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha explicat aquest dissabte que s'han detingut 20 persones pels aldarulls en el gran botellot de l'avinguda Maria Cristina, que va congregar 40.000 persones en el seu moment més àlgid.

A més, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va fer 43 assistències. D'aquestes, 3 van ser per lesions greus, 23 per ferides menys greus i 17 per lesions lleus.

Batlle, que ha destacat que hi ha 13 ferits per arma blanca, ha defensat que el dispositiu estava mesurat i que la situació estava prevista, però ha afegit que no es podia evitar. "L'erupció del volcà de la Palma es podia preveure però no es podia evitar", ha afegit.