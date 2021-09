La policia francesa ha detingut a Tolosa un conductor begut que es va accidentar amb un minibús de l'empresa catalana Teisa, que havia robat de les cotxeres de l'empresa a Olot.

El sinistre va passar el dijous 23 de setembre i hauria provocat dos ferits, un motorista i un vianant segons relata el diari francès Ladepeche. L'home va conduir prop de 300 quilòmetres després de robar el vehicle a les cotxeres que la Teisa té a Olot.

L'accident va provocar un cert rebombori, ja que es va produir a la plaça Sant Pierre, en una zona on hi ha terrasses. Els dos ferits van ser evacuats i no es tem per la seva vida.

Segons ha explicat al DdG el responsable de la companyia, Àlex Gilabert, l'home va emportar-se el vehicle aprofitant que una de les portes estava oberta, com a conseqüència de les pluges que han caigut els darrers dies.