L'Audiència Nacional ha deixat en llibertat provisional un dels tres condemnats pels atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils. Es tracta de Said Ben Iazza, condemnat a vuit anys de presó per col·laboració amb organització terrorista, pel fet d'haver complert la meitat de la condemna. Ben Iazza és el condemnat a la pena més baixa, ja que la sentència va concloure que no pertanyia a la cèl·lula de Ripoll.

En una interlocutòria d'aquest dimarts, 21 de setembre, la secció tercera de la sala penal acorda deixar-lo en llibertat amb mesures cautelars i fixa l'obligació de fixar domicili a Espanya i la prohibició de sortir de territori espanyol sense autorització judicial, amb retenció del passaport.