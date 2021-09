La discriminació per orientació sexual va ser el motiu més freqüent entre els delictes d'odi denunciats a la província de Barcelona per primera vegada l'any 2020, passant per davant de la discriminació ideològica, que havia estat el més habitual des de 2018, i dels delictes amb motivacions racistes, els més denunciats en anys anteriors.

Així es desprèn de la memòria anual del servei de delictes d'odi i discriminació de la Fiscalia de Barcelona, que recull que el 39% de casos d'odi denunciats davant els Mossos d'Esquadra van ser per LGTBIfobia.

El 33% de denúncies de delictes d'odi van ser per racisme i xenofòbia, i el 19,5% per discriminació per ideologia, amb un "canvi substancial" respecte a 2019, quan la discriminació per orientació sexual era el tercer motiu d'odi més denunciat.

El fiscal coordinador del servei de delictes d'odi, Miguel Ángel Aguilar, exposa com a possibles raons que hi hagi més denúncies de LGTBIfobia és "el treball de conscienciació que han fet les entitats per animar a denunciar i informar de la importància" de fer-ho, o que la gent confiï més en la policia per denunciar

No obstant això, remarca que "no és descartable que estiguem assistint a un augment de la criminalitat per motius de discriminació relativa a l'orientació o identitat sexual de les persones", davant el que reclama mesures de prevenció i sensibilització.

Respecte a la reculada en la quantitat de denúncies per discriminació ideològica, valora que "sens dubte es deu a un descens de les tensions socials existents en la societat catalana" després del referèndum de l'1-O.