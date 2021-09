La Guàrdia Civil ha detingut a la Jonquera un atracador de benzineres que fugia cap a França en autobús després d'assaltar dos establiments a Valencia i Castelló de la Plana. La policia li atribueix també el robatori d'un cotxe per perpetrar els assalts, un delicte contra la seguretat vial i dos més de danys. El jutge n'ha ordenat l'ingrés a presó. Els fets es remunten al 30 d'agost quan un home va intimidar el treballador d'un viver al polígon d'Almussafes, mentre tancava el comerç, i se'n va endur el vehicle. L'endemà va assaltar una benzinera de Quart de Poblet, on va amenaçar violentament la dependenta.

El lladre va forcejar amb ells fins que li va provocar un tall a la mà dreta, que va obligar a hospitalitzar-la, i es va endur els diners de la caixa enregistradora. Posteriorment, el lladre va atracar-ne una altra a Ribera de Cabanes. En aquesta ocasió, va esgrimir un ganivet de grans dimensions mentre atemoria la dependenta i agafava la recaptació de la caixa. En la fugida va ser interceptat per diverses patrulles de la Guàrdia Civil de Castelló que feien un control. El lladre conduïa de forma temerària i va arribar a topar amb un altre cotxe, però va fugir a peu camp a través a la zona de Vilavella. L'equip de Policia Judicial d'Oropesa del Mar va endegar una investigació per investigar la identitat de l'atracador i van descobrir que intentava fugir en autobús en un trajecte que unia Barcelona i França, la matinada de l'11 de setembre. La policia el va interceptar a la Jonquera, on el van detenir i posar a disposició del Jutjat de Guàrdia de Figueres, que va ordenar el seu ingrés a presó.