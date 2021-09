Dos policies locals de la Jonquera han atrapat uns lladres cometent un robatori amb el mètode 'peruà' a l'AP-7. Els fets han passat aquest dimecres a la tarda. Els agents, que ja havien acabat la jornada laboral i se'n tornaven a casa, han vist com els dos individus havien fet aturar un cotxe al voral de l'autopista i, mentre l'un distreia a la conductora, l'altre aprofitava per robar-li (sobretot, diners). Els lladres, dos kosovars amb nombrosos antecedents, han intentat fugir en veure's descoberts. Però els policies els han pogut interceptar a l'altura de la sortida de Figueres Nord. Un dels lladres tenia una ordre d'arrest pendent. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec dels dos detinguts i els han traslladat a comissaria.

Els fets han tingut lloc aquest dimecres cap a un quart de tres de la tarda. Els dos policies locals de la Jonquera ja havien acabat la jornada laboral i se'n tornaven cap a casa. Mentre circulaven per l'autopista AP-7 en sentit sud, a l'alçada del quilòmetre 15, els agents fora de servei han vist dos vehicles aturats al voral.Del primer n'havien baixat dos homes i, mentre un d'ells feia senyals a la conductora del segon cotxe, l'altre aprofitava que estava distreta per robar-li (un mètode que es coneix com el del 'peruà'). La víctima era una dona gran de nacionalitat francesa. Els dos lladres, en veure's descoberts, han fugit en direcció sud per l'AP-7. Els policies locals els han seguit i els han pogut interceptar a la sortida de Figueres Nord. Allà, els dos agents han detingut els lladres, de nacionalitat kosovar i que acumulen nombrosos antecedents per fets similars. Un d'ells, a més, tenia pendent una ordre de detenció.Els Mossos d'Esquadra, que han anat fins al lloc alertats pels dos agents, s'han fet càrrec dels detinguts i els han traslladat a comissaria.