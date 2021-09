La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut aquest dilluns 13 de setembre a un menor de 17 anys per dur 190 grams d'haixix. Els agents van aturar-lo quan van veure que conduïa un patinet elèctric de forma imprudent per la Pujada del Castell. Segons informa el cos, el menor circulava per sobre de la vorera mentre parlava pel mòbil. Quan procedeixen a aturar-lo i a tramitar les dues infraccions detectades, la seva actitud nerviosa els fa sospitar i li rastregen la motxilla. Allà hi troben dues peces d'haixix amb un pes total de 190 grams. Es va procedir a la seva detenció per un suposat delicte contra la salut pública.