La Policia Local de la Jonquera ha detingut, aquest matí, dos homes de Montenegro, de 54 i 39 anys, com a presumptes autors de diversos robatoris amb força continuats al pàrquing de l'Outlet del municipi. Segons el cap de la Policia Local, Alonso Caballero, feia ja «un mes que els agents vigilaven un cotxe sospitós».

Durant les darreres setmanes, s'han acumulat diverses denúncies per robatoris a l'interior dels cotxes aparcats al centre comercial, i hi ha, com a mínim, cinc gravacions que acrediten els fets, on no només es veuen els robatoris, sinó també els dos presumptes autors d'aquests. Als vídeos, hi apareix sempre el mateix vehicle, amb les mateixes persones que claven pals a la resta de turismes per tal de poder-hi entrar i robar.

Els dos detinguts tenen antecedents per robatoris amb força tant a l'interior d'habitatges com a l'interior de vehicles.