Un jove independentista ha denunciat als Mossos d'Esquadra que dissabte a la tarda va ser agredit als voltants del Palau de la Generalitat de Barcelona. Segons ha detallat la víctima a través de les xarxes, cinc feixistes el van atacar causant-li diverses lesions, entre elles al rostre, per dur una samarreta on es podia llegir "Lluitem i guanyem la independència".

El noi, que és militant de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), ha presentat una denúncia aquest diumenge a la comissaria de Sant Celoni perquè "mai més cap persona torni a patir una agressió pels seus ideals". Ho ha fet acompanyat del diputat de Junts al Congrés Josep Pagés, amb qui ha gravat un vídeo per condemnar l'agressió i agrair el suport que ha rebut.

Pagés ha denunciat a través de Twitter que l'atac va ser "per motius ideològics" i que va ser "anunciada i planificada". Davant d'això, el diputat ha dit que "cal identificar els agressors i esvair el dubte de qui hi està implicat".

L'agressió ha estat àmpliament denunciada a través de les xarxes socials per moltes persones. Entre elles la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha assegurat que està "horroritzada de veure que l'odi no té aturador" i ha donat tot el seu suport al jove. "No podia imaginar que quan ens hem trobat al començament de la manifestació acabaria així per a tu", ha publicat.

En el moment de l'agressió el noi anava acompanyat del militant de Junts i activista Rai López, que va denunciar l'atac amb una fotografia on es pot veure com a la víctima li surt sang del nas.Fins a plaça Sant Jaume s'hi va desplaçar una ambulància que va atendre 'in situ' el noi.