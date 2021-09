La Policia Local de la Jonquera ha impedit novament l'ocupació il·legal d'un immoble a la vila. Els fets van tenir lloc cap a tres quarts de sis de la tarda, quan els agents van ser alertats, ahir, de la presència d'un individu que accedia a l'edifici.

Els policies van identificar la persona, de nacionalitat marroquina, que va explicar que un noi li havia facilitat les claus d'aquella casa per 120 €. Els agents van denunciar al jutjat de guàrdia al presumpte autor de l'ocupació per un presumpte delicte d'usurpació de bé immoble i per danys intencionats.

Actualment, l'immoble es troba tancat i precintat. D'altra banda, s'ha localitzat al propietari que ja es fa càrrec, des d'ahir, de l'habitatge.

El cap de la Policia Local jonquerenca, Alonso Caballero, recorda la importància de la col·laboració ciutadana immediata per evitar aquesta mena d'incidents.