Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dos homes aquesta matinada a Tarragona. Pels volts de les dues de la matinada, la policia ha rebut l'avís que s'havien sentit trets al voltant d'un domicili cèntric de la ciutat. A l'arribar al lloc dels fets, hi ha trobat un home mort per arma de foc en un pis i han iniciat un dispositiu de recerca per localitzar l'autor del crim.

Durant aquesta recerca, en un carrer proper, han localitzat un home que coincidiria amb la descripció que tenien del presumpte autor, i que «ha resultat mort per arma de foc», segons han informat els Mossos en un comunicat. La policia investiga si aquest segon home és l'autor de la primera mort i també les circumstàncies de la mort del segon.

La policia no descarta cap hipòtesi sobre les causes de la mort del segon home, sigui un suïcidi o alguna altra circumstància, a l'espera dels informes forenses i de balística. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Camp de Tarragona ha obert una investigació, que està sota secret de sumari.