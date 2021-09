El jutge ha enviat a presó un home de 33 anys per comprar telèfons mòbils d'alta gamma utilitzant el DNI d'una altra persona modificat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir el 30 d'agost a Vilamalla, quan ja havia adquirit tres terminals, per dos delictes d'ús de document autèntic sense estar legitimat i dos més d'estafa. Els fets es remunten al 20 d'agost quan un ciutadà es va adreçar a la comissaria de Figueres per denunciar que algú havia fet servir la seva identitat per comprar un telèfon a través d'internet amb la seva companyia telefònica. Sis dies després, el 26 d'agost, el mateix home va denunciar que li havien tornat a fer una compra de dos terminals d'alta gamma a nom seu i que els rebia el 27 i 30 d'agost.

La víctima de l'estafa, a més, va rebre un missatge de text que l'alertava d'un canvi de contractació sense la seva autorització d'una tarifa a un preu més elevat del que tenia. Després de la investigació, els mossos van esbrinar que l'estafador hauria aconseguit una còpia del DNI de la víctima, amb el qual s'acreditava, però l'havia modificat amb una fotografia personal.

Aquest document era el que mostrava al repartidor de l'empresa de transports a través de la pantalla del seu telèfon mòbil. L'autor dels fets acordava l'entrega just davant la casa de la víctima, fent-se passar per ell, per tal de no aixecar sospites i rebre el nou telèfon mòbil. A més, contactava directament amb l'empresa de transports per acordar les entregues.L'arrestat, a qui no li consten antecedents, va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres l’1 de setembre, qui en va decretar l'ingrés a presó.