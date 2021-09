Un motorista ha mort aquest diumenge a la tarda en un xoc entre dos motocicletes a l'AP-7 al Papiol (Baix Llobregat), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 13.52 hores al quilòmetre 161 de l'AP-7, en direcció sud. Per causes que encara s'estan investigant, dues motocicletes han xocat per encalç. El conductor de la moto de darrera ha caigut i ha mort.

La seva acompanyant ha resultar ferida menys greu i l'han traslladada a l'hospital de Bellvitge amb l'helicòpter del SEM. Amb aquesta víctima, són 91 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 32 de les quals són motoristes.

Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Durant dues hores, a l'AP-7 només hi ha hagut un carril obert en sentit sud i s'han registrat fins a quatre quilòmetres de retenció.