Les pluges intenses estan deixant registres importants a la Selva i la Garrotxa, així com també al Ripollès. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació de perill per temps violent pels xàfecs torrencials que s'estan registrant. A l'estació meteorològica de Vilobí d'Onyar (Selva) s'han enregistrat fins a 48 litres per metre quadrat en 30 minuts. A Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) se n'han recollit 26. També es registren inundacions en punts habituals de Girona, com ara la carretera de Barcelona. La tempesta pot afectar les properes dues hores altres comarques com el Pla de l'Estany, Osona i el Baix Empordà. Protecció Civil demana precaució en la mobilitat. El pla Inuncat està en estat d'alerta.