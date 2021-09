Els Mossos d'Esquadra han detingut a Roses dos joves de 20 i 27 anys per haver comès tres robatoris violents en menys de sis hores. Els fets es van produir el dia 31 d'agost. Pels volts de les set de la tarda, els dos homes van intentar robar un vehicle d'alta gamma a l'Avinguda Nautilus de Santa Margarida, quan el propietari del vehicle descarregava les seves pertinences. Mentre un d'ells el distreia demanant-li aigua, l'altre va saltar una tanca de dos metres i mig per robar-li joies i les claus del vehicle. Tres hores més tard, els dos arrestats van tornar a actuar. En aquest cas va ser una estrebada a una parella d'edat avançada que estava retirant diners d'un caixer automàtic de l'Avinguda Gola de l'Estany de Roses.

Els lladres van estirar la ronyonera de l'home en la que hi portava un paquet de tabac i un encenedor. També van intentar estirar la bossa de mà de la dona, però finalment no se la van poder emportar. L'estrebada, però, va fer que la víctima caigués a terra i es fes lesions lleus que van obligar a portar-la al CAP de Roses. El tercer robatori violent va ser pels volts de la mitjanit. En aquesta ocasió, els Mossos van rebre l'alerta que dos joves havien rebentat el vidre de la porta posterior d’un turisme que estava aparcat a la Ronda Miquel Oliva Prat i s'havien emportat una serra elèctrica i el seu carregador, 200 euros en efectiu, sabatilles esportives, tabac i dos patinets elèctrics.Quan els Mossos van arribar al lloc dels fets es van trobar els dos joves circulant amb els patinets i van demanar-los que s'aturessin, però un d'ells no en va fer cas i va envestir i ferir un dels policies. La resta d'agents, però, van poder-los detenir i evitar que marxessin. En l'escorcoll posterior els van trobar unes arracades, tres anells, una cadena de plata, uns auriculars, tabac, un encenedor, el joc de claus d’un cotxe d’alta gamma, 110 euros en efectiu, un martell per trencar vidres i els dos patinets elèctrics.Els dos nois van passar a disposició del jutge de guàrdia de Figueres que els va deixar en llibertat amb càrrecs.