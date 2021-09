Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 32 anys i dos homes de 34 i 61 que tenien una plantació amb 3.146 plantes de marihuana en una finca del polígon de Creixell a Borrassà. Els agents es van assabentar a mitjans del mes d'agost que en aquest indret s'hi podia estar cultivant la droga i van començar una investigació per poder trobar els responsables. El dia 20 es va fer una entrada i registre i es van trobar amb una plantació exterior que els tres arrestats intentaven ocultar amb dues tanques perimetrals, una de fusta i altra de metàl•lica. A dins hi havia una caseta amb tres llits i una nevera, cabdells, garrafes de fertilitzant, dissolvent, làmpades i dues caixes amb 66 cartutxos.

Els agents també hi van trobar un remolc i una autocaravana, que sospiten que s’utilitzava com a domicili per part les persones que tenien cura de la plantació. A més, a l’interior de la finca els Mossos van localitzar dos cultius delimitats entre sí per una tanca de canyes. En el primer hi havia 2.860 plantes i, en el segon, 286 més en diferents estadis de creixement. Onze dies més tard es va poder detenir els tres encarregats de la plantacions, a qui el jutge de guàrdia citarà properament per respondre per un delicte contra la salut pública.