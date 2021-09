Els Bombers Voluntaris del Parc de Seròs (Segrià) han estat traslladats de forma provisional a l'alberg municipal davant el risc d'esfondrament de la instal·lació per l'episodi de pluges que està tenint lloc a Catalunya. La decisió es va adoptar de forma acordada entre la direcció general de la Regió Emergències Lleida i l'Ajuntament i des de dilluns els efectius estan instal·lats a l'alberg. S'hi estaran com a mínim fins diumenge, quan es preveu una millora del temps. Segons el sots cap del parc, Josep Albà, es tracta d'una mesura adoptada per poder continuar donant cobertura al Baix Segre. El Parc de Seròs acumula deficiències estructurals des de fa 25 anys i ara els bombers estan pendents de la construcció d'un de nou.

Josep Albà ha explicat que "per no tancar el parc", la direcció general de Prevenció, Extinció d'Incendis es va posar en contacte amb l'alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia, i a partir d'aquí es va decidir habilitar l'alberg municipal per acollir de forma temporal els bombers. L'alberg s'utilitza durant l'estiu per acollir treballadors de la campanya de la fruita, però ara la recol·lecció ja ha finalitzat a la zona. Els bombers podran fer ús de les instal·lacions fins que no es resolgui la situació d'episodis de pluja per risc d'inundacions que podria agreujar els desperfectes al parc.

Els bombers han traslladat tots els materials que necessiten per a la "vida diària" al parc a l'alberg. Així mateix, cada dia s'hi desplacen el camió de salvament i el vehicle lleuger, tot i que a la nit retornen al parc, ja que cal "custodiar-los" pel material que contenen, i les cotxeres on es guarden tenen una estructura "ferma", ha explicat Albà.

L'equip de Bombers Voluntaris de Seròs està format per 25 persones distribuïdes en guàrdies de 4 a 5 persones diàries per cobrir tot tipus de serveis d'emergència a la zona del Baix Segre. Això no obstant, quan tenen lloc situacions extraordinàries com les inundacions d'aquest dimecres a l'Ebre, l'equip es pot veure obligat a fer desplaçaments, com és el cas d'aquest dijous, que els efectius de Seròs han estat requerits a Alcanar per donar suport.