Els Mossos d'Esquadra van arrestar dilluns el presumpte agressor sexual d'una noia a Vilafranca del Penedès durant la Festa Major. Els fets havien ocorregut durant la nit al 29 al 30 d'agost a l'exterior de la zona esportiva, on s'hi estava fent un concert, segons va detallar l'Ajuntament de la ciutat en un comunicat de condemna. Al llarg del dia, en base al relat de la víctima, menor de 16 anys, els investigadors van identificar el presumpte autor. Els Mossos el van detenir a la tarda. Es tracta d'un noi de 16 anys que va passar a disposició de la Fiscalia de menors.

Arran d'aquesta agressió, l'entitat feminista local La Ruda ha convocat una concentració de rebuig. El col·lectiu denuncia que durant la Festa Major hi ha hagut diverses "violacions i agressions masclistes", mentre fonts policials consultades per l'ACN apunten que no consten més denuncies formals sobre fets similars. Les convocants a la protesta fan una crida a la mobilització aquest proper dissabte a les 20 h a la plaça de la Vila.