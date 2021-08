La circulació de trens entre Girona i Caldes de Malavella (la Selva) de les línies R11 i RG1 de Rodalies es troba interrompuda per la sortida de via d'un vagó aquest dimarts a la matinada. El descarrilament no ha causat danys personals i s'ha produït cap a dos quarts de 4 de la matinada, quan ha sortit de la via el vagó d'un tren de mercaderies que realitzava el recorregut Portbou-Can Tunis. S'ha establert un servei alternatiu per carretera entre Girona i Caldes i, en la mesura del possible, des de Figueres i Girona es traslladaran viatgers als serveis d'Alta Velocitat, informen des de Renfe. Tècnics s'han desplaçat al punt per valorar l'afectació i procedir a l'encarrilament.