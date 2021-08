Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona van detenir el dia 26 d’agost un home de 25 anys, de nacionalitat marroquina i veí de l’Escala, com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària per conducció temerària i tres per resistència i desobediència als agents de l’autoritat. També se’l va denunciar administrativament en dues ocasions per excés de velocitat. Els fets es remunten al dia 20 de maig. En un control de velocitat que una patrulla de trànsit havia establert al quilòmetre 747,6 de la carretera N-II, dins del terme municipal de Vilamalla.

Pels volts de dos quarts de dotze del matí els mossos van detectar una motocicleta que circulava a 157 km/h, en un tram limitat a 80 km/h. En voler aturar la motocicleta per notificar la denúncia de velocitat, el motorista va reduir la velocitat i a l’alçada de l’agent va accelerar de manera brusca i va fugir pel carril contrari a molta velocitat posant en perill a la resta dels conductors. Els mossos comprovar que la motocicleta es trobava donada de baixa i circulava sense assegurança ni ITV.

El dia 31 de maig una patrulla de trànsit, que es trobava fent patrullatge en motocicleta per la carretera GIV- 6231, van observar la mateixa motocicleta que circulava sense traçar bé les rotondes. Per aquest motí, l’agent li va donar l’ordre d’aturar-se al voral i la reacció del conductor va ser la mateixa que en cas anterior.

El 2 de juny, pels volts de les deu del matí, els mossos que realitzaven un control dinàmic de trànsit per la carretera GI-623 al punt quilomètric 18,5 al terme municipal de l’Escala, van observar com una motocicleta de gran cilindrada que coincidia amb la recercada s’acostava a la seva posició. En el moment que el motorista va veure que els agents volien aturar-lo, va fer una forta accelerada i va marxar del lloc desobeint els senyals dels agents.

La patrulla va iniciar un seguiment per la carretera GIP-6307 sentit Sant Martí d’Empúries, i van comprovar que el conductor circulava a gran velocitat envaint el sentit contrari en els revolts i sense respectar cap senyal de trànsit, posant en risc la seva integritat i la de la resta d’usuaris de la via. Els agents van desistir amb el seguiment per la seguretat dels conductors.

El dia 9 de juny, cap a les dues de la tarda, una dotació que realitzava un control de velocitat a Figueres, va informar d’una motocicleta que havia comès una infracció per excés de velocitat i que circulava per l’N-II a la zona de Bàscara, en sentit Girona. Els agents van intentar aturar-la, però el conductor va fer cas omís i va marxar a gran velocitat.

Finalment, el dia 26 d’agost els Mossos de la comissaria de l’Escala van detenir el conductor després de donar-se a la fugida d’un control de la Policia Local de la població. En el moment de la detenció, circulava amb la mateixa motocicleta i duia el mateix casc.

Per tots els fets anteriorment descrits es va procedir a la detenció de l’home com a presumpte autor de dos delictes per conducció temerària i tres per desobediència als agents de l’autoritat, a més se li van notificar les sancions per l’excés de velocitat. La motocicleta va ser immobilitzada al dipòsit de la Policia Local de l’Escala.

El detingut, que té antecedents, va passar el dia 27 a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, qui va decretar la seva llibertat amb càrrecs.