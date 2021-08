Aquest dilluns, 30 d'agost, pels volts de 3/4 de 5 de la matinada, la Guàrdia Urbana de Figueres ha rebut un avís de veïns de l'avinguda Vilallonga que alertaven que un home i una dona estaven accedint per la força en els baixos d'uns locals, causant danys en una finestra de l'immoble. Una patrulla els ha localitzat a la plaça de l'Estació, mentre una altra dotació policial s'ocupava de comprovar que realment algú havia forçat la persiana dels baixos d'un local, així com també una finestra. Els agents han constatat també que l'interior de l'immoble estava tot remenat. Per aquest motiu, els efectius de la Guàrdia Urbana han identificat els presumptes autors de l'assalt i han detingut l'home i la dona, ell de 45 anys i ella de 25, acusats d'un presumpte delicte de robatori amb força.