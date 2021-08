«Reps una visita inesperada d'un revisor de gas, llum, aigua o telèfon? Desconfia'n i posa’t en contacte amb la teva companyia per fer comprovacions. Podria tractar-se d'un fals operari que vol robar-te». Així de directe és el missatge que llancen els Mossos d'Esquadra per alertar sobre falsos operaris que en realitat són lladres que entren a les cases a robar. La Policia de la Generalitat ha difòs una campanya per informar sobre l'acció d'aquests delinqüents: van a cases de gent gran i es fan passar per una empresa de subministraments i amb una excusa distreuen la víctima per robar-li diners, joies o objectes de valor.

Els Mossos adverteixen que, abans d'una revisió oficial, la companyia ha d'avisar, no es pot presentar cap operari per sorpresa. També aconsellen trucar a l'empresa subministradora per confirmar si han enviat un operari, però aquesta trucada s'ha de fer abans d'obrir la porta a cap desconegut. A aquelles persones grans que es trobin davant la sospita que els volen entrar a casa amb l'excusa de ser falsos operaris se'ls recomana, primer de tot, desconfiar i tot seguit avisar a algun familiar.