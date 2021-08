El Servei Català de Trànsit ha informat que, des del 2010, 44 persones moren atropellades de mitjana cada any i es registren també més de 300 ferits de gravetat. La majoria de les víctimes mortals a causa d’atropellaments, el 69%, han perdut la vida en zones urbanes. Aquesta setmana, del 30 d’agost al 5 de setembre, el Servei Català de Trànsit s'ha coordinat amb les Policies Locals de diversos municipis en una campanya de protecció de vianants en zona urbana.

Aquesta acció de vigilància té com a objectiu prevenir les infraccions i comportaments dels conductors que posen en perill la seguretat dels vianants i també les conductes antireglamentàries o no segures de les persones que van a peu, com per exemple creuaments incorrectes o l’incompliment dels semàfors i els passos de vianants.

En la darrera campanya setmanal realitzada enguany al març es van denunciar 362 actituds imprudents cada dia. En total, els agents van obrir 2.536 denúncies i d’aquestes, 1.133 van ser per no respectar els semàfors. Als pobles i ciutats, els vianants han de seguir aquests consells bàsics per no posar-se en perill i autoprotegir-se