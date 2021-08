Els Mossos d'Esquadra van detenir el 24 d'agost passat un home de 39 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència en una botiga de roba de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i per quatre robatoris amb violència a vianants al barri de Collblanc-la Torrassa en només cinc dies. L'assalt a la botiga de roba es va produir el mateix dimarts 24 d'agost i el sospitós inicialment es va fer passar per un client, va intimidar la propietària amb un tornavís i li va robar les joies que duia posades a més de la seva bossa de mà. L'home inclús va utilitzar la violència física contra la víctima colpejant-la contra el mostrador perquè obrís la caixa enregistradora i va marxar deixant la dona lligada amb brides al magatzem de la botiga.

Amenaça amb ganivet o tornavís

La investigació policial es va iniciar cinc dies abans –el 19 d'agost- quan els agents van tenir coneixement d'un robatori amb violència i intimidació que s'havia produït en un carrer de l'Hospitalet. Un home havia abordat una dona per sostreure-li el telèfon mòbil mentre li mostrava el mànec d'un ganivet per intimidar-la. Al dia següent, es va repetir la mateixa situació, tot i que en aquest cas la víctima era un menor d'edat a qui també li va robar el telèfon mòbil.

Al cap de quatre dies, mentre els agents investigaven els fets, van tenir coneixement d'un tercer robatori amb intimidació al mateix barri de Collblanc-La Torrassa. Es va repetir el mateix patró d'actuació que en els dos casos anteriors, tot i que en aquesta ocasió el sospitós va sostreure diners a la víctima. Davant la reiteració dels robatoris els agents van intensificar el patrullatge al barri amb dispositius preventius específics i van continuar la recerca de nous indicis.

Al matí del 24 d'agost es van produir dos robatoris violents més en poca estona. A primera hora del matí, un home que coincidia amb la descripció dels altres robatoris va intimidar una persona amb un tornavís i li va sostreure els diners. Poc després, es va produir l'assalt a la botiga de roba, tot just abans de la seva obertura. Tot i estar lligada per les extremitats amb brides, la víctima va aconseguir arribar fins a la porta de l'establiment, on una clienta que mirava l'aparador la va poder auxiliar.

Detingut al juliol per robar a un turista italià

Gràcies a l'enregistrament de les càmeres de vigilància els investigadors van poder obtenir una descripció acurada del sospitós, al qual finalment van poder identificar com un home amb antecedents policials per robatoris violents. Ja havia estat detingut al mes de juliol per un robatori a un turista italià. Finalment, els investigadors van iniciar un dispositiu de recerca de l'investigat i el van localitzar a la tarda al mateix barri de Collblanc-Torrassa.

El sospitós va intentar fugir quan va detectar la presència dels investigadors, però el van poder interceptar després d'una persecució a peu per diversos carrers. El detingut –de 39 anys i nacionalitat xilena- va passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar el seu ingrés a presó.