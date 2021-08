Una persona ha mort i dues més han quedat ferides crítiques aquest diumenge al migdia en un xoc frontal entre dos cotxes a l'N-II a Fornells de la Selva (Gironès), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 12.12 hores al quilòmetre 709 de l'N-II, a tocar de la connexió amb l'autovia A-2. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre dos turismes. Com a conseqüència del xoc, ha mort la passatgera davantera d'un dels cotxes. En l'accident també hi ha hagut dues persones ferides crítiques -traslladades a l'Hospital Josep Trueta de Girona- i una ferida menys greu, que ha estat evacuada a l'Hospital Santa Caterina de Salt, segons el SEM.

Amb aquesta víctima, són 89 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Arran de la incidència, s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc unitats i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'N-II a Fornells de la Selva es troba tallada en els dos sentits de la marxa.