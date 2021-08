Els Mossos d'Esquadra han detingut la conductora del vehicle implicat en l'accident, que ha provocat la mort d'una dona de 71 anys i veïna de Girona i que ha deixat en estat crític dues persones més. Totes dues, la conductora i una altra passatgera, han ingressat a l'hospital Trueta de Girona. L'arrestada haurà de respondre per un delicte contra la seguretat del trànsit i un altre d'homicidi per imprudència. Els fets s'han produït aquest diumenge en un xoc frontal entre dos cotxes a l'N-II a Fornells de la Selva (Gironès). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 12.12 hores al quilòmetre 709 de l'N-II, a tocar de la connexió amb l'autovia A-2. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col•lisió frontal entre dos turismes.

Com a conseqüència del xoc, ha mort la passatgera davantera d'un dels cotxes i la conductora i una altra passatgera han quedat ferides crítiques. La conductora que anava beguda, ha estat evacuada a l'Hospital Santa Caterina de Salt, segons el SEM, i posteriorment detinguda pels Mossos d'Esquadra. L'accident ha obligat a tallar l'N-II a Fornells de la Selva en els dos sentits fins pels volts de les tres de la tarda.

Amb aquesta víctima, són 89 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Arran de la incidència, s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc unitats i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'N-II a Fornells de la Selva es troba tallada en els dos sentits de la marxa.