Agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona han detingut un home de 50 anys, de nacionalitat francesa i resident a París, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol i sense haver obtingut mai el permís de conduir. Els fets van passar aquest dijous, 26 d'agost, cap a les cinc de la tarda, quan els agents van tenir coneixement d’una col·lisió frontal entre dos vehicles a la carretera N-260, al punt quilomètric 9, a Colera.

Quan els mossos van identificar el conductor d’un dels vehicles, van detectar que presentava signes evidents de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, en fer-li la primera prova va donar un resultat positiu de 0.79 mg d’alcohol per litre d’aire expirat. Es dona el cas que aquest mateix conductor, qui va ocasionar l’accident, no havia disposat mai de permís de conduir i tampoc disposava d’assegurança del vehicle.

Els agents van procedir a la seva detenció com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sense haver obtingut mai la corresponent autorització i fer-ho sota els efectes de begudes alcohòliques amb un resultat d’accident.

El detingut, amb nombrosos antecedents, ha passat aquest divendres a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.

Cau per un marge quan conduïa la motocicleta en estat ebri

Aquest divenres, 27 d'agost, a les quatre del matí, la Policia Local de Port de la Selva ha alertat als Mossos per l’accident d’un motorista al carrer Punta de la Creu de la mateixa localitat.

Quan els agents han arribat al lloc dels fets, els serveis sanitaris estaven atenent el conductor que havia patit una sortida de via i el ciclomotor es trobava en un marge de tres metres. Els agents, després de comprovar que havia resultat ferit lleu, li han fet la prova d’alcoholèmia i ha donat un resultat positiu de 0,82 mg/l. Per aquest motiu, s’ha denunciat penalment el conductor per delicte contra la seguretat viària i ha quedat citat per declarar davant el jutjat d’instrucció de Figueres.