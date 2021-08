Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge un home i una dona, de 34 i 22 anys i de nacionalitat espanyola, per furtar una bossa de mà a Platja d'Aro i utilitzar les claus per entrar a casa de la víctima a Olot. Els fets van passar aquell dia cap a les deu del matí quan la policia va saber que hi havia hagut un robatori amb força en una casa a Sant Cristòfol les Fonts. Els lladres van entrar per la porta principal sense fer cap dany i van desconnectar l'alarma mentre el propietari es trobava al pis superior. Quan la víctima va escoltar que es desconnectava, va baixar i els lladres van sortir corrents enduent-se una bossa de mà.

Gràcies a la col·laboració ciutadana, van tenir la descripció del cotxe amb el que van fugir i, en previsió que marxessin direcció Figueres, van iniciar una recerca per l'N-260. Minuts més tard, a l'alçada de Cabanelles, els mossos van aturar un cotxe que coincidia amb la descripció facilitada pels testimonis. Durant l'escorcoll, van trobar sis telèfons mòbils, una bossa de mà amb targetes de pagament, documentació d'una dona, jocs de claus, ulles de sol, joies i eines com una serra, una palanca, un martell, uns guants, un ganivet de cuina, una navalla i tornavisos. Immediatament, els agents van fer gestions amb la documentació trobada i va descobrir que pertanyia a una noia a qui li havien sostret la bossa de mà el dia abans a la platja, a Platja d'Aro.

Els lladres es van endur la bossa i l'endemà, amb les claus i el comandament de l'alarma, volien robar a casa seva però van ser sorpresos pel pare de la noia, que es trobava al domicili.Per això, els mossos van detenir l'home i la dona com a presumptes autors del furt de la bossa de mà i del robatori amb força a interior de la casa. Tot i això, no descarten que puguin ser els autors d'altres fets similars. Paral·lelament, els agents que van donar suport a l'actuació de l'Àrea Regional de Trànsit de Figueres van obrir diligències per un delicte contra la seguretat viària al conductor per conduir sota els efectes de l'alcohol. L'home va donar una taxa positiva de 0,52 mg/l d'alcohol per litre d'aire expirat. Els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.