La Policia Nacional ha detingut dues treballadores d'una botiga de telefonia mòbil de Ripoll pels delictes de revelació de secrets i estafa. Les detingudes aprofitaven els seus coneixements sobre contractació de línies i la possibilitat d'accedir a les bases de dades de la companyia per modificar dades i fer noves altes a clients sense el seu coneixement. Això va provocar que hi hagués persones amb línies telefòniques contractades al seu nom sense el seu consentiment i amb el conseqüent increment de les factures. La investigació va començar a principis de juliol arran d'una denúncia interposada a Àvila.

La denunciant i perjudicada manifestava que havia estat donada d'alta d'una nova línia de telèfon al seu nom sense consentiment i que l'operació s'havia fet a Ripoll. Per la contractació telefònica dels nous serveis, les operadores de telefonia utilitzen una sistema de signatura digital consistent en l'enviament d'un missatge SMS al telèfon de contacte que apareix a la fitxa del client.

Les presumptes responsables, però, valent-se de la seva capacitat per accedir a les bases de dades de la companyia i, per tant, dels clients, donaven d'alta nous serveis. Per això, prèviament accedien a la fitxa del client, canviaven el número de telèfon de contacte al qual s'enviava l'SMS de confirmació, per un nou telèfon de contacte al qual elles tenien accés. Quan rebien el missatge de confirmació, signaven el contracte suplantat la identitat del client i el posaven com a titular d'una nova línia o servei. Els agents del grup UDEV de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Girona, especialitzat en delictes tecnològics, en col·laboració amb els propietaris de la botiga, van aconseguir identificar a les responsables. La policia ha descobert que les detingudes van utilitzar un únic número de telèfon per posar-lo com a dada de contacte de 37 clients, inclosos alguns de la botiga, entre els quals s'han localitzat cinc perjudicats, a banda de la denunciant inicial.