Una jove ha resultat ferida de gravetat aquest diumenge a la tarda a la Cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Segons han informat els Bombers de la Generalitat, han estat alertats d'un accident en aquest indret, una zona molt freqüentada per banyistes i petites embarcacions de lleure.

Tot i que les primeres informacions indicaven que una barca particular duria la noia fins al port, els Bombers han optat per anar fins a la cala acompanyats dels Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) davant d'indicacions contradictòries. Allà hi han trobat diverses persones que intentaven ajudar la ferida però que no s'atrevien a mobilitzar-la, per la qual cosa han sigut els efectius els que l'han estabilitzat i traslladat amb helicòpter fins a l'Hospital Josep Trueta de Girona. A l'operatiu de rescat també hi ha, col·laborat les policies locals de Sant Feliu i Castell-Platja d'Aro.A banda d'aquest operatiu, els Bombers han hagut d'intervenir en 12 rescats més aquest diumenge, amb la qual cosa ja n'han efectuat 1.211 aquest any.