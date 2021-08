Els Bombers de la Generalitat treballen per apagar un incendi en una nau industrial a Sant Feliu de Llobregat. El cos ha rebut l'avís al voltant de les tres de la tarda i s'ha traslladat al lloc amb una quinzena de dotacions. Els efectius han rescatat dues persones que han pogut sortir de l'edifici baixant per la façana amb una escala.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) les ha atès, i les ha traslladat a l'Hospital de Sant Boi. Els Bombers han pogut confirmar que no hi ha afectació a l'aparcament soterrat ni a la nau superior, així com tampoc a les naus del costat.