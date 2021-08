Quatre persones han resultats afectades, la matinada d'aquest dijous, per l'incendi d'una cuina al carrer d'Olot de Navata. Tres dotacions dels Bombers, el SEM i els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Tots quatre afectats, dos homes, una dona i un menor, han patit problemes per inhalació de fum. Els dos homes també han sofert algunes cremades, segons fonts dels Bombers. Tres d'ells han estat traslladats a l'Hospital de Figueres per a ser atesos però un dels adults, segons la mateixa font, ha refusat anar-hi. Els fets han ocorregut poc abans de la una de la matinada.