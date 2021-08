Una patrulla d'agents vestits de paisà de la Policia Local de la Jonquera han detingut un súbdit francès per un presumpte delicte contra la seguretat viària. Els fets han tingut lloc, aquest dijous a mitja tarda, a la carretera N-II direcció al Pertús.

Després de realitzar una conducció negligent, amb avançaments improcedents que posaven en perill a la resta d'usuaris de la carretera, ha estat aturat. Després de comprovar la seva identitat, els policies han detectat que no constava que tingués permís de conduir. L'home, de 34 anys, tenia antecedents per fets semblants d'ara fa uns quatre anys. Ha estat traslladat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per a continuar amb les diligències de la detenció.