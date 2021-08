Un cotxe amb una caravana ha bolcat aquest migdia a l'AP-7 a Figueres i genera cues de dos quilòmetres. Arran de l'accident de trànsit hi ha hagut un carril de l'autopista tallat en sentit Girona.El sinistre viari s'ha desencadenat cap a les 12 del migdia a l'altura del quilòmetre 30 de l'AP-7 en sentit sud.

El vehicle ha bolcat i sortosament, no s'han hagut de lamentar ferits. El que sí que ha generat són retencions a la zona, que han arribat als dos quilòmetres. La situació s'ha donat per normalitzada cap a un quart de dues. A lloc hi ha desplaçats els Mossos de Trànsit, el SEM i els Bombers.