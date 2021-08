La Guàrdia Civil ha intervingut 112,058 quilos de marihuana a Portbou a un home, de nacionalitat francesa i 37 anys, que va intentar donar-se a la fuga quan els agents van aturar el vehicle en què circulava. Els fets van tenir lloc quan la Guàrdia Civil va observar un vehicle amb matrícula francesa que els va resultar sospitós per l'excés de càrrega que semblava portar i van procedir a identificar-lo. En aquell moment, el conductor va voler donar-se a la fuga i va intentar envestir el cotxe policial, fins que va xocar amb unes pilones, de manera que no va poder continuar la marxa. El conductor va fugir a peu cap al centre del poble, on va ser localitzat moments més tard i detingut. La matrícula del cotxe, a més, era falsa.

En la inspecció del vehicle, els guàrdies civils van trobar diverses bosses d'esport amb la marihuana. A més a més, en comprovar la matrícula a les bases de dades, van descobrir que no corresponia al vehicle que la portava. El detingut ha estat posat a disposició del Jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres. Se li atribueixen delictes contra la salut pública, la seguretat del trànsit, atemptat a agent de l'autoritat i desobediència, furt de vehicle i falsedat documental.