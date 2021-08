La Policia Local de Platja d'Aro va haver d'intervenir en una baralla tumultuària a la sortida d'una discoteca del municipi, que va acabar amb dos joves detinguts, crits i agressions contra els agents. Els fets van tenir lloc la matinada de dijous, just quan entrava en vigor l'estat d'alarma. Quan els policies van anar a dissoldre la batussa, una cinquantena de joves els van escridassar. Els agents van detenir dos nois per agredir-los i donar-los cops de puny. En tan sols una setmana, la policia ha fet fins a cinc detinguts a Platja d'Aro. Entre ells, una parella d'estafadors que van engalipar un ancià amb l'estafa del retrovisor, i que van aconseguir que l'home els donés 200 euros. Els van atrapar gràcies a les càmeres de videovigilància.

Platja d'Aro (Baix Empordà) és un dels municipis que té toc de queda. Però això no evita que hi hagi problemes de nit. La matinada de dijous, al voltant de la una, hi va haver una baralla tumultuària en una zona propera a una discoteca, que va acabar amb dos detinguts i crits contra la policia. Era l'hora en què la discoteca –que ara funciona com a bar- ja havia tancat i la gent sortia al carrer. Un grup de deu persones va començar a barallar-se. La Policia Local va anar a separar-los, i quan els estava identificant, un dels joves va començar a donar empentes i cops als agents. Per això, el van detenir.Mentre això passava, una cinquantena de joves que sortien del local van començar a escridassar els agents, a insultar-los i a exigir-los que alliberessin l'arrestat. Es van haver d'activar reforços i fins al lloc van acabar anant-hi cinc dotacions, entre Policia Local i Mossos, que van haver de fer un cordó de seguretat. En paral·lel, es va iniciar una nova baralla entre dos joves. Aquesta, just al davant de la comissaria. Quan un dels policies va voler identificar-los, un dels nois el va agredir a cops de puny. Per això, també el van arrestar.

Els dos joves, de 21 anys, no tenen antecedents policials. Se'ls acusa d'un delicte de resistència, desobediència greu i atemptat a agents de l'autoritat. Arran de la baralla a l'exterior de la discoteca, els agents també van denunciar dos nois més en aplicació de la Llei de Seguretat Ciutadana (la 4\/2015) per intentar sobrepassar de manera reiterada el cordó de seguretat que havia muntat la policia.Estafa del retrovisor.

El dia abans, la Policia Local va detenir dos estafadors, experts en l'engany del retrovisor. En aquest tipus d’estafa, els autors provoquen o simulen una topada contra un vehicle ocupat per una persona d'edat avançada i l'enganyen perquè els avanci el cost de la reparació del retrovisor tot al·legant que el procediment serà més àgil i econòmic que no fer-ho amb la companyia asseguradora. Si la víctima no disposa de diners en efectiu, els autors s’ofereixen fins i tot per acompanyar-la a un caixer automàtic perquè enretiri els diners.Les càmeres de videovigilància van alertar que aquests dos estafadors, que es mouen en un cotxe amb matrícula francesa, havien entrat a Platja d'Aro. A través de les mateixes càmeres, els agents van començar a fer-li seguiment i van veure com els dos estafadors s'acostaven a parlar amb un home d'edat avançada. Poc després, un dels dos sospitosos va pujar al cotxe de la víctima i van marxar, seguits per l'altre vehicle.

Diferents patrulles van activar-se per iniciar la recerca dels dos cotxes. De seguida van trobar el vehicle dels estafadors, amb un dels sospitosos. El cotxe de la víctima, on hi anava l'altre home, va marxar de cop en direcció cap a Palamós, i va caldre demanar suport als Mossos per localitzar-lo.L'home d'edat avançada va explicar que els dos estafadors l'havien intimidat i coaccionat, després d'acusar-lo d'haver-los trencat el retrovisor. Inicialment li van demanar 2.400 euros, però l'home va acabar pagant-ne uns 200 (que eren els que duia a la cartera en efectiu). Als dos estafadors, que ja tenen antecedents amb delictes contra el patrimoni, se'ls acusa d'estafa, coaccions i amenaces.Tràfic de drogues.

La matinada de divendres, pels voltants de dos quarts de dues de la nit, una patrulla de paisà de la Policia Local va observar un intercanvi de cocaïna al carrer. Els agents van detenir l'home que havia venut dos embolcalls al client amb qui havia quedat. Es tracta d'un jove marroquí de 21 anys. Quan la policia va escorcollar-lo, a la part interior de la samarreta li van trobar diferents embolcalls d'estupefaents (cocaïna marihuana) i un rotlle de bitllets (en total, 1.160 euros).

Durant la darrera setmana, la Policia Local de Castell-Platja d’Aro també ha instruït dos atestats penals per falsificació documental de vehicles i plaques de matrícula estrangeres. En el primer cas es va investigar una persona d’origen marroquí que portava unes plaques de matrícula belgues sense les corresponents mesures de seguretat. Observant les plaques de matrícula i la documentació del vehicle es va comprovar que la persona havia falsificat les plaques de matrícula perquè les originals del vehicle eren temporals d'exportació i es trobaven caducades. El falsificador va donar-les l’aparença d'unes plaques ordinàries de Bèlgica per evitar que es descobrís que no disposaven de vigència per a circular.En el segon cas es va detenir una persona d’origen belga que va falsificar la documentació del vehicle, ja que circulava amb un cotxe amb matrícula holandesa temporal. Quan els agents van efectuar les comprovacions pertinents es van adonar que les plaques de matrícula temporals estaven caducades des de l'any 2017 però el permís de circulació que presentava estava en vigor fins a finals d'agost d'aquest any. Un cop efectuades gestions amb els serveis policials de trànsit d'Holanda es van poder verificar les sospites dels agents actuants, ja que la documentació es trobava falsificada i el vehicle aturat en el control policial estava donat de baixa des de l'any 2017 a Holanda.