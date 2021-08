Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit Girona van denunciar penalment el 13 d'agost, a Cassà de la Selva, un conductor de 44 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Palafrugell, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques.

Els fets van succeir prop de la una de la matinada quan els agents de trànsit van rebre l'alerta d'un turisme que circulava fent moltes esses per la carretera C-31, al punt quilomètric 313, sentit Girona.

Els agents van localitzar el vehicle a la C-65, al punt quilomètric 17.5, dins del terme municipal de Cassà de la Selva, gràcies a què un ciutadà, veient el perill que suposaria aquest conductor per la resta d'usuaris de la via que circulaven en sentit contrari, va decidir creuar el seu turisme enmig de la carretera per tal d'aturar-lo i evitar que provoqués un accident greu.

Els mossos el van identificar i li van practicar la prova de detecció d'alcohol amb un resultat final d'1.45 mg/l per aire expirat, una taxa sis vegades superior a la permesa.

L'home va haver de ser traslladat en ambulància pels serveis sanitaris per tal de ser atès per un inici greu de coma etílic.

El conductor del turisme, que va ser denunciat penalment com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit, va quedar citat per declarar davant el jutjat d'instrucció de Girona.