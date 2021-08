Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir a la tarda, concretament a tres quarts de sis, en un nou servei al medi natural a Port de la Selva. En aquest cas, es va tractar del rescat d'una persona indisposada a la zona del Castell de Sant Salvador.

Per a l'actuació, van activar el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) amb l'helicòpter i dues dotacions, per tal de traslladar la persona fins al parc de Roses, on l'esperava una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

La persona afectada va patir una insuficiència respiratòria.