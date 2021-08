Els Mossos d'Esquadra han informat de la detenció d'un home de 54 anys per presumptament «aturar i robar reiteradament en vehicles» a l'autopista AP-7. El jutge ha prohibit al suposat autor, que formava part d'un grup i tenia 106 antecedents similars, apropar-se a aquesta via com a mesura cautelar.

Els agents de la Unitat Operativa de Mobilitat (UOM) del cos policial el van detenir aquest dimecres en el marc d'un dispositiu a la ciutat de Reus que buscava els autors de quatre furts similars des de juny.

El seu modus operandi, conegut com a «punxa-rodes», consistia a fer aturar el vehicle de la víctima al voral de l’autopista amb l’excusa d’una avaria a una roda, i aprofitar el moment de distracció per robar de l'interior del cotxe.

Un cop havien sostret material, els autors fugien amb el vehicle que suposadament necessitava auxili. Per tal de dificultar la identificació del cotxe per part de la policia, els presumptes delinqüents el van comprar sense realitzar el canvi de nom a la Direcció General de Trànsit.

El vehicle s’utilitzava diàriament per fer recorreguts en bucle per tota l’autopista AP-7 a la recerca de víctimes potencials de nacionalitat estrangera i possiblement de vacances, i per tant amb diners en efectiu i objectes de valor dins el vehicle.

El detingut va passar a disposició judicial el dijous 12 d’agost i es va decretar la seva llibertat amb càrrecs, però amb una ordre de prohibició d’apropament i accés a l'AP-7 amb una durada de 12 mesos a partir de la seva notificació.La investigació continua oberta per tal d’identificar i detenir a la resta de partíceps en l’activitat delictiva.