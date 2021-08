Dos joves de 19 i 20 anys van morir ahir després de sortir-se de la via la motocicleta en la qual circulaven per la carretera C-31, al seu pas per Palamós. Segons ha informat aquest divendres el Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident es va produir poc després de les 21:00 hores d'ahir a l'alçada del punt kilomètric 326,9 de la C-31 quan, per causes que s'investiguen, una moto amb dos ocupants va sofrir una sortida de via.

A conseqüència de l'impacte van morir el conductor del vehicle, I.C.G., de 20 anys i veí de Calonge, i À.B.V., de 19 anys i veïna de La Seu d'Urgell (Lleida). Arran d'aquest sinistre es van activar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquestes víctimes ja són 83 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa interurbana de Catalunya, 29 d'elles motoristes.