Els Mossos d’Esquadra van detenir el dia 11 d’agost, a Figueres, un home de 41 anys, de nacionalitat italiana i amb domicili desconegut, com a presumpte autor d’un delicte de falsificació de document públic.

Els fets van tenir lloc als voltants de les vuit del vespre quan una patrulla de trànsit estava fent un control preventiu de transports al punt quilomètric 6.5 en sentit nord de l’AP-7, al municipi de la Jonquera, i va aturar un camió amb plaques de matrícula italiana que transportava braus.

El camió, que provenia de Lleida i anava cap a Itàlia, circulava amb un sol conductor a la cabina que, en ser aturat, es va mostrar molt nerviós. Fetes les comprovacions de la documentació, els mossos van veure que el camioner estava utilitzant la targeta del tacògraf digital a nom d’una altra persona.

L’home portava les targetes del tacògraf digital amb una fotografia del seu titular, exactament com les d’un permís de conduir, però la targeta en funcionament no es corresponia amb la seva identitat. Tenia guardada la seva targeta a la cartera i l’hauria d’haver inserit perquè el tacògraf imputés les seves hores de conducció reals dins el xip criptogràfic que emmagatzema les dades obligatòries recollides al Reglament UE 561/2006. El conductor va manifestar que imputava aquells períodes de conducció a una altra persona perquè tenia pressa per arribar a Itàlia.

Com que el conductor transportava bous vius, els agents van gestionar l’arribada de dos conductors substituts perquè el camió continués la ruta i els animals arribessin al més aviat possible a Itàlia i evitar-los així l’excessiva calor.

El conductor va pagar la multa administrativa de transports pel fet d’usar una targeta aliena en concepte de dipòsit, i se’l va traslladar a dependències policials de la comissaria de Figueres on se’l va detenir.

El detingut va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres el 12 d’agost, que en va decretar la llibertat amb càrrecs.