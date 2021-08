La Policia Local de Roses ha fet aquest dijous, 12 d'agost, al migdia, un operatiu que ha donat com a resultat el decomís de 841 articles destinats a la venda il·legal al passeig Marítim de la població. El dispositiu és el resultat d'una investigació que ha permès descobrir un magatzem en un establiment dedicat a la restauració situat a primera línia de mar. El local operava com a punt de distribució de la mercaderia. Amb la detecció del magatzem, la Policia Local va iniciar un dispositiu de seguiment i investigació per conèixer els patrons dels venedors ambulants i concretar així el moment en què podia haver-hi un major volum de mercaderia. El dispositiu s'ha saldat amb la intervenció de sabates, bosses de mà, polos i dessuadores, jaquetes i ulleres de sol.

En el dispositiu hi ha participat dotze agents municipals, que han traslladat tot el material a les dependències municipals per iniciar els protocols legalment establerts fins a la seva destrucció final. L'ajuntament estudiarà ara les sancions administratives a imputar al local, podent-se arribar a actuar per la via penal. Aquest és el tercer estiu que la Policia Local segueix una metodologia basada en la priorització de la investigació i el decomís fora de la zona directa de venda, evitant així les habituals batudes en el punt de venda que podien comportar perills per a agents, manters i públic. A més, l'alcalde de Roses, Joan Plana, remarca que amb aquelles batudes els resultats que s'obtenien eren "menors", ja que els articles comissats es retiraven en "petites quantitats": "La nova estratègia de decomís ha permès ampliar molt significativament el volum de material retirat de la venda il·legal, arribant-se a triplicar, com a mínim, el nombre de peces decomissades tant l'any 2019 com el 2020 respecte als totals assolits el 2018".

L'alcalde recorda que tot i el resultat d'aquests operatius, l'actuació policial és "tan sols una forma de gestió a curt termini". "Intentem que any rere any sigui el més eficient possible, però en cap cas serà l'actuació dels cossos de seguretat la que pugui solucionar aquest problema social que és el top manta, que ha de ser abordat des d'altres àmbits", conclou.