ACN Barcelona.-Agents de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la NOA sueca han desarticulat una xarxa de narcotraficants suecs i polonesos que operava a diversos països europeus, principalment a Espanya. Hi ha hagut 71 detinguts. Segons la policia, la investigació va començar el 2018 i es va identificar alguns dels criminals a les províncies de Barcelona i Màlaga. Durant tota l'operació, s'ha intervingut 1.700 kg de haixix, 500 kg de marihuana, 55.000 unitats d'un fàrmac opiaci fet servir com a substitut de l'heroïna, 5 kg de cocaïna i 23 kg d'amfetamina. També s'ha confiscat diverses armes, com dos subfusells, un fusell Kalashnikov AK-47, vuit armes curtes, una granada de mà, cinc pistoles d'aire comprimit i 400 cartutxos.

A més, s'ha intervingut 592.000 euros en efectiu, 1.850.000 euros en comptes bancaris i bitcoins per valor de 15.000 euros. També s'ha bloquejat 64 immobles per valor de més de 14 MEUR, s'ha intervingut 30 vehicles i embargat 23 més, s'ha interceptat 3 embarcacions, 15 rellotges de luxe, 30 obres d'art i diversos equips informàtics.Investigació en quatre fasesLes investigacions van començar a finals del 2018, amb diverses sol·licituds d'ordres europees d'investigació per part de Suècia sobre un grup que acudia a Espanya per negociar la compra d'estupefaents.

Els individus estaven directament relacionats amb diversos grups criminals suecs que es disputen el control de la distribució d'estupefaents a Estocolm i Göteborg, i que han causat la mort d'unes 50 persones a l'any per ajustaments de comptes.En una primera fase de la investigació, es va identificar una empresa de trasllats sueca utilitzada per transportar la droga des d'Espanya fins a Suècia. Es va intervenir diversos enviaments, un d'aquests a Estocolm, on es va interceptar 55.000 unitats d'un fàrmac opiaci utilitzat com a substitut de l'heroïna i es va detenir el seu receptor.

Més tard es va intervenir 85 kg de marihuana a Göteborg i es va detenir dues persones més. Dies després es va fer registres domiciliaris a Suècia i a Espanya, amb dos detinguts a Suècia i dos més a Espanya, aquests dos detinguts quan preparaven 265 kg de haixix per a un altre transport. En una segona fase es va detenir a Madrid un dels criminals mes violents segons la policia que havia liderat molts dels atacs armats a la capital sueca. Estava catalogat per l'EUROPOL com a objectiu de valor. Paral·lelament a Suècia es va detenir set investigats més.

Durant la investigació es va detectar que l'organització també introduïa haixix a Espanya des del Marroc, sota el casc d'embarcacions recreatives. Dies més tard s'extreia de sota els vaixells amb taules de surf modificades amb ganxos i suports de subjecció que connectaven amb motors de propulsió subaquàtics. Després la droga s'enviava a països europeus oculta dins de diversos objectes a través d'empreses de paqueteria o oculta entre mercaderia legal a camions de gran tonatge.Durant la tercera fase en total s'ha fet 30 registres, 21 a Espanya, 7 a Suècia i 2 a Portugal, i s'ha detingut 47 persones.

En un d'aquests registres els agents van trobar, entre altres armes de foc, un subfusell de guerra Kalashnikov AK-47 i una granada de fracturació M52. Es va incauta gairebé una tona de haixix, 500 kg de marihuana, 23 kg d'amfetamina i 5 kg de cocaïna, així com diversos vehicles, 439.000 euros i material informàtic. Paral·lelament s'ha investigat com les organitzacions blanquejaven els fons, que es produïa sobretot a través d'inversions en immobles de luxe a Marbella. S'ha estudiat més de 100 empreses espanyoles, i s'ha localitzat i bloquejat 64 immobles de luxe i terrenys. En aquesta última fase s'ha fet 15 registres, s'ha embargat 23 vehicles i s'ha incauta diners en efectiu, en comptes bancaris i i bitcoins, per valor de més de 55 MEUR. També s'ha intervingut quatre pistoles, un fusell amb silenciador, una escopeta i cinc armes d'aire comprimit. S'ha detingut nou persones a Espanya i una més al Brasil.