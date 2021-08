L'Associació de Guàrdies Municipals de Catalunya ha posat de manifest uns fets que van passar el diumenge 8 d'agost a Peralada: El copilot d'una furgoneta hauria disparat presumptament contra un agent de la Guàrdia Municipal de Peralada. Aquest incident s'exposa en el compte de Twitter dels Guàrdies Municipals de Catalunya (@GMCatalunya) amb aquest relat: «L'agent municipal va descobrir un grup de persones mentre estaven carregant marihuana a dues furgonetes. Quan es va adonar que havien estat descoberts van emprendre una fugida a gran velocitat i l'agent va seguir una de les furgonetes».

Seguint aquesta mateixa versió, el copilot d'aquesta furgoneta «va obrir foc contra el guàrdia que el seguia. Per sort l'agent està bé, i no va patir cap impacte». «Posteriorment, els individus van saltar-se un control de la Policia Local de Castelló d'Empúries. Finalment, la Policia Local de Roses va poder aturar una de les furgonetes, mentre que l'altra va fugir», s'afirma en la informació feta pública per Guàrdies Municipals de Catalunya.

Aquesta associació ha volgut destacar que aquests fets demostren que els guàrdies municipals es troben en una situació d'indefensió personal, i per això fan aquesta reclamació a través del seu compte de Twitter: «El que han de fer els alcaldes és assumir que l'època dels serenos ja ha passat. Portem uniforme i com a funcionaris tenim el deure de perseguir els delictes».