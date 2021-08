L'Audiència Nacional ha imposat 3 anys i 3 mesos de presó al primer pres excarcerat a Catalunya per la supressió de la doctrina Parot. En aquesta ocasió, el tribunal ha condemnat Antonio García Carbonell per posar en circulació bitllets falsos d'una "qualitat elevadíssima" entre el 2013 i el 2014 i haver estafat 6.200 euros utilitzant-los per comprar a botigues de les comarques gironines i de l'àrea metropolitana de Barcelona. García Carbonell va sortir en llibertat el 2013 després de la sentència del TEDH anul·lant la doctrina Parot. Fins aleshores, estava complint una condemna de 270 anys de presó per violacions perpetrades entre els anys 1991 i 1995. També el van jutjar i absoldre per assassinar una dona a Cabanes el 2014.

La sentència conclou que García Carbonell, de 84 anys, va formar part d'una trama que entre els anys 2013 i 2014 es va dedicar a introduir i distribuir bitllets falsos al país. La moneda falsificada tenia una "qualitat elevadíssima" i, segons el tribunal, va tenir una "gran incidència" tant a escala nacional com europea. Els bitllets de 20 i 50 euros procedien de Nàpols i la sentència identifica diferents papers entre els 29 implicats en la xarxa. L'Audiència Nacional ja va jutjar els altres 28 implicats però no a García Carbonell que, segons recull la sentència, no va comparèixer als judicis anteriors i l'han jutjat ara en solitari. Dins l'entramat, el tribunal l'identifica com un dels processats que s'encarregaven de comprar moneda falsa als "importadors" que l'introduïen al país i, després, la feia circular.

La sentència subratlla que, juntament amb un altre processat, va "posar en circulació" fins a 6.200 euros comprant a botigues de les comarques gironines i de l'àrea de Barcelona. Seguint sempre el mateix 'modus operandi', escollien establiments petits, de poblacions mitjanes i sempre allunyades del seu lloc de residència. Aleshores, un es quedava a fora fent tasques de vigilància i l'altre còmplice entrava a la botiga a comprar. En algunes ocasions anaven acompanyats d'una nena menor d'edat per evitar aixecar sospites. El tribunal identifica fins a 25 operacions de compravenda a botigues amb moneda falsa. Hi ha compres a supermercats, estancs, joieries, llibreries i punts de venda de loteria. Per això, l'Audiència Nacional el condemna com a autor d'un delicte de falsificació de moneda en la modalitat de distribució i un delicte continuat d'estafa i li imposa una pena de 3 anys i 3 mesos de presó. El tribunal aprecia una atenuant de dilacions indegudes pel temps que el cas ha trigat a arribar a judici i una atenuant de confessió tardana, perquè va reconèixer els fets en seu judicial. Antonio García Carbonell acumula un llarg historial delictiu. L'octubre del 2013 es va convertir en el primer pres comú a sortir en llibertat per la supressió de la doctrina Parot. Fins aleshores, estava complint una condemna de 270 anys de presó per agressions sexuals i robatoris perpetrats entre els anys 1991 i 1995.

El de la falsificació de moneda no ha estat l'única investigació en la que ha estat implicat des que el van excarcerar. També el van detenir i jutjar per la seva presumpta participació en l'assassinat d'una dona de 76 anys a Cabanes el 27 de febrer del 2014, quatre mesos després que sortís en llibertat. El cas va arribar a judici el 2017 però el jurat popular el va declarar no culpable i l'Audiència de Girona el va absoldre. El tribunal va concloure que García Carbonell va anar fins al lloc dels fets per cometre un robatori però que no va participar directament en la pallissa mortal.