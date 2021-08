Agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona, en un control a la carretera C-260, al terme de Castelló d'Empúries, es van trobar amb una inesperada sorpresa quan van aturar un vehicle conduït per un home de 43 anys, de nacionalitat francesa i resident a França, aquest dimarts, 3 d'agost. Resulta que els mossos van veure que el cotxe, amb matrícula francesa, duia el maleter mig obert i li van manar l'alto. En apropar-se a veure què passava, van descobrir que a l'interior del maleter hi havia dos nois menors d'edat.

En aquest mateix turisme també viatjaven, a part del conductor i un altre adult, dos menors més, de 3 anys, que anaven asseguts als seients posteriors sense els sistemes de subjecció homologats i sense el cinturó de seguretat posat. El maleter, òbviament, no és un lloc destinat ni condicionat per transportar persones.

Per aquests fets, els agents van denunciar al conductor amb un total de sis sancions pel Reglament General de Circulació, dues per circular amb dos passatgers de menys de tres anys sense utilitzar els sistemes de retenció homologats, una per transportar un nombre de persones superior al de places autoritzades pel vehicle, dues denúncies per transportar persones en un lloc diferent del que tenen destinat a tal efecte i l'última per conducció negligent. La multa ascendeix a un import de 840 euros.

La persona que viatjava al seient del copilot es va fer càrrec, finalment, de fer diferents desplaçaments a Roses per portar els quatre menors a un apartament que tenen llogat.